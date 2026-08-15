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Border Patrol Australia

Philippinische Kokosnüsse

Staffel 5Folge 5vom 15.08.2026
Philippinische Kokosnüsse

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Folge 5: Philippinische Kokosnüsse

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Philippiner gerät in das Visier der Beamten. Er gibt an, nach Sydney reisen zu wollen, um Urlaub zu machen. Doch warum hat er dann so viele wichtige Papiere bei sich? Außerdem werden die Officers bei einer Amerikanerin skeptisch, die aus Amsterdam einreist und auch ansonsten auffällig viel reist. Dann nehmen die Beamten ihr Gepäck genauer unter die Lupe ...

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