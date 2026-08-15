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Border Patrol Australia

Alte Sünden rächen sich

Staffel 5Folge 4vom 15.08.2026
Alte Sünden rächen sich

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Folge 4: Alte Sünden rächen sich

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein junger Mann aus Hong Kong muss den Beamten bei seiner Einreise nach Sydney Rede und Antwort stehen: In seinem Koffer befinden sich jede Menge Medikamente, die nun auf illegale Substanzen geprüft werden. Außerdem durchsuchen die Kontrolleure in Melbourne das Gepäck eines indischen Studenten, der verbotene indische Süßigkeiten mit ins Land bringen wollte.

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