Alte Sünden rächen sichJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 4: Alte Sünden rächen sich
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein junger Mann aus Hong Kong muss den Beamten bei seiner Einreise nach Sydney Rede und Antwort stehen: In seinem Koffer befinden sich jede Menge Medikamente, die nun auf illegale Substanzen geprüft werden. Außerdem durchsuchen die Kontrolleure in Melbourne das Gepäck eines indischen Studenten, der verbotene indische Süßigkeiten mit ins Land bringen wollte.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International