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Border Patrol Australia

Der Reptilienschmuggler

Staffel 5Folge 12vom 15.08.2026
Der Reptilienschmuggler

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Folge 12: Der Reptilienschmuggler

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Diesmal finden die Beamten verbotene, unangemeldete Gegenstände in gleich zwei Koffern. Sie müssen sich beeilen und den Besitzer noch vor dessen Weiterflug stoppen. Und noch ein weiteres Paar nimmt es mit anmeldepflichtigen Lebensmitteln nicht so genau und versucht, sich anschließend herauszureden.

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