Der ReptilienschmugglerJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 12: Der Reptilienschmuggler
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Diesmal finden die Beamten verbotene, unangemeldete Gegenstände in gleich zwei Koffern. Sie müssen sich beeilen und den Besitzer noch vor dessen Weiterflug stoppen. Und noch ein weiteres Paar nimmt es mit anmeldepflichtigen Lebensmitteln nicht so genau und versucht, sich anschließend herauszureden.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International