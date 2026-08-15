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Border Patrol Australia

Ein Fischgeschäft in Bendigo

Staffel 5Folge 18vom 15.08.2026
Ein Fischgeschäft in Bendigo

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Folge 18: Ein Fischgeschäft in Bendigo

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Ein Portugiese gibt an, dass er in Australien Urlaub machen möchte. Als sein Gepäck kontrolliert wird, stellt sich heraus, dass irgendetwas mit seinem Laptop nicht stimmt. Auch ein Neuseeländer will nach Australien einreisen, um seine Freundin zu besuchen. Doch als herauskommt, dass er wegen Todschlags verurteilt ist, verweigern ihm die Beamten die Einreise ...

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