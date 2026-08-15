Ein Fischgeschäft in BendigoJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 18: Ein Fischgeschäft in Bendigo
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Ein Portugiese gibt an, dass er in Australien Urlaub machen möchte. Als sein Gepäck kontrolliert wird, stellt sich heraus, dass irgendetwas mit seinem Laptop nicht stimmt. Auch ein Neuseeländer will nach Australien einreisen, um seine Freundin zu besuchen. Doch als herauskommt, dass er wegen Todschlags verurteilt ist, verweigern ihm die Beamten die Einreise ...
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International