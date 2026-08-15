Wrestlingstar Chris HeroJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Australia
Folge 3: Wrestlingstar Chris Hero
22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Als die Beamten einen Mann aus Frankreich nach seinen Reiseplänen fragen, werden sie stutzig. Angeblich ist der Franzose für einen Shoppingtrip nach Melbourne gekommen. Doch was steckt wirklich hinter seinem kurzen Aufenthalt? Ein chinesisches Paar ist auf dem Rückweg nach Australien. Schnell wird klar: Ihre Taschen sind bis oben hin voll mit verbotenen Lebensmitteln, was eine Geldstrafe zur Folge hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-9, Season 12-17: Cineflix International