Staffel 1Folge 121vom 15.04.2025
Beschützt den Einschwänzigen! Die anvertraute MissionJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 121: Beschützt den Einschwänzigen! Die anvertraute Mission
23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Gaara schickt Boruto und seine Freunde auf eine Mission, um Shukaku nach Konoha zu bringen. Der Einschwänzige wird von Urashiki gejagt, den Sasuke, Kazekage und Shinki bekämpfen. Unterwegs werden sie von Feinden angegriffen, gegen die Kankuro kämpft.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media