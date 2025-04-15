Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 121vom 15.04.2025
Beschützt den Einschwänzigen! Die anvertraute Mission

Beschützt den Einschwänzigen! Die anvertraute MissionJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 121: Beschützt den Einschwänzigen! Die anvertraute Mission

23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Gaara schickt Boruto und seine Freunde auf eine Mission, um Shukaku nach Konoha zu bringen. Der Einschwänzige wird von Urashiki gejagt, den Sasuke, Kazekage und Shinki bekämpfen. Unterwegs werden sie von Feinden angegriffen, gegen die Kankuro kämpft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen