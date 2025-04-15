Staffel 1Folge 122vom 15.04.2025
Kampf der Marionettenspieler!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 122: Kampf der Marionettenspieler!
23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Kankuro, Boruto und Shink treffen auf eine Otsutsuki-Clan-Puppe, gegen die sie sich stellen. Sie versuchen sich gegen die Puppe zu stellen, als sie Shukaku beschützen, um ihn unbeschadet nach Konohagakure zu eskortieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media