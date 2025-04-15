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Boruto

NarutoStaffel 1Folge 122vom 15.04.2025
Kampf der Marionettenspieler!

Kampf der Marionettenspieler!Jetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 122: Kampf der Marionettenspieler!

23 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12

Kankuro, Boruto und Shink treffen auf eine Otsutsuki-Clan-Puppe, gegen die sie sich stellen. Sie versuchen sich gegen die Puppe zu stellen, als sie Shukaku beschützen, um ihn unbeschadet nach Konohagakure zu eskortieren.

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