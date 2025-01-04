Staffel 1Folge 123vom 04.01.2025
Urashikis WiederauferstehungJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 123: Urashikis Wiederauferstehung
23 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Boruto, Shikadai und Temari kämpfen weiterhin gegen eine beeindruckende Otsutsuki-Puppe. Boruto und Shinki gehen ihre eigenen Wege, als sie sich gestritten haben. Währenddessen bricht Urashiki durch das Schutz-Jutsu von Gaara.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media