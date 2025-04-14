Staffel 1Folge 120vom 14.04.2025
Boruto
Folge 120: Auf den Spuren von Sasuke
23 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Als Sasuke einen Falken schickt, kann Boruto diesen abfangen, um seinen Standort herauszufinden. Boruto kann sich aus dem Dorf schleichen, verletzt sich jedoch bei seiner Reise und wird von Isago gerettet. Kurz darauf attackieren Banditen sie.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
