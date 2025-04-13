Staffel 1Folge 118vom 13.04.2025
Boruto
Folge 118: Der Erinnerungsfresser
23 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
In Konoha wird Konohamaru durch Kankitsu unter Hausarrest gestellt. Währenddessen versuchen Boruto und Akasi, den Plan von Kankitsu zu durchkreuzen, jedoch benötigen sie die Hilfe von Konohamaru, um Kankitsu aufzuhalten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media