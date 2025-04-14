Staffel 1Folge 119vom 14.04.2025
Konohamarus Weg des NinjaJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 119: Konohamarus Weg des Ninja
23 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Boruto und Konohamaru legen sich in letzter Sekunde mit dem Monster Soma von Kankitsu an. Dieses hat Kankitsu aus dem Gefängnis befreit, während die Hochzeitszeremonie abläuft. Reno unterstützt die Ninjas, um die Bestie wieder einzusperen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media