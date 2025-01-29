Staffel 1Folge 173vom 29.01.2025
Das Geheimnis des unterirdischen RaumsJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 173: Das Geheimnis des unterirdischen Raums
23 Min.Folge vom 29.01.2025Ab 12
Boruto und Sarada informieren Mia über die schreckliche Behandlung ihres Mannes Anato. Die will sich an den Schuldigen rächen. Gleichzeitig erlaubt Victor dem Daimyo, seine Firma zu besichtigen, als es zu einer großen Überraschung kommt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media