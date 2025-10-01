Bull
Folge 1: Der Preis des Lebens
42 Min.Ab 12
Nachdem Bull sich von seinem Herzinfarkt und Alkoholproblem in der Reha erholt hat, erwartet ihn ein brisanter neuer Fall: Eine junge Mutter verklagt ihre Versicherung, die ihr eine lebenswichtige Lebertransplantation versagt. Zum Entsetzen seines Teams verkündet Bull, die Versicherung zu verteidigen. Deren Chef hat er während der Reha kennengelernt und ein lukratives Angebot von ihm erhalten ...
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
