Bull
Folge 7: Mädchen ohne Gefühl
42 Min.Ab 12
Dr. Jason Bull wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert: Seine neue Mandantin ist zugleich eine ehemalige Patientin, die er als Psychotherapeut wegen ihrer Soziopathie betreute. Jetzt ist Tally North wegen Mordes an ihrem Bruder angeklagt, an die Tat selbst kann sie sich jedoch nicht erinnern. Bull und Benny setzen bei ihrer Verteidigungsstrategie auf Unzurechnungsfähigkeit, aber es wird nicht einfach, die Jury davon zu überzeugen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
