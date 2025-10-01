Bull
Folge 12: Haarspaltereien
41 Min.Ab 12
Einem Serientäter gelingt es immer wieder, Frauen auf Damentoiletten zu vergewaltigen und zu töten, ohne jegliche Spuren zu hinterlassen. Nach seinem letzten Mord wird die leitende Gerichtsmedizinerin New Yorks, Julia Martin, zu Rate gezogen - mit Erfolg. Der Täter kann gefasst werden, doch damit beginnt die Arbeit für Bull erst. Die Pathologin soll die Beweise verfälscht haben. Bull und Benny müssen den Fall neu aufrollen, um die Unschuld ihrer Klientin zu beweisen.
