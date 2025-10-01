Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Paramount GlobalStaffel 3Folge 3
Folge 3: Justitia ist farbenblind

42 Min.Ab 12

Der Fall spaltet New York: Auf der Damentoilette wird eine Polizistin von einem Betrunkenen überrascht. Als sie ihre Waffe auf ihn richtet, greif der Mann nach dieser und wird dabei angeschossen. Als das Opfer die Polizistin auf 25 Millionen Dollar Schadensersatz verklagt, ist Bull gefordert. Er muss nicht nur den Ruf seiner Mandantin, sondern den des ganzen New York Police Departments wiederherstellen.

