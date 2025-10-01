Bull
Folge 2: Der schlimmste Tag
42 Min.
Bull muss seiner Pflicht als US-amerikanischer Staatsbürger nachkommen und als Geschworener antreten, während er zeitgleich dem Mordprozess seines neuen Falls beiwohnen müsste. Es geht um eine Mutter, die den Mörder ihrer Tochter auf offener Straße erschossen hat. Der wurde zuvor freigesprochen, obwohl das Mädchen tot im Kofferraum seines Autos gefunden wurde. Jedoch wurde bei seinem Prozess einer entscheidenden Zeugin das Wort verwehrt.
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
