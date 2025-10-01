Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Der hässliche Ehrgeiz

Paramount GlobalStaffel 3Folge 8
Der hässliche Ehrgeiz

Bull

Folge 8: Der hässliche Ehrgeiz

42 Min.Ab 12

Um wegen einer Rangelei ein Gerichtsverfahren und eine hohe Kaution zu vermeiden, bekennt sich Chris Coleman schuldig, obwohl er selbst angegriffen wurde. Nun muss er nur eine kleine Geldbuße und Sozialstunden leisten, doch damit beginnt der Fall erst: Sein Angreifer erlitt Kopfverletzungen, an denen er wenig später verstarb und jetzt ist Coleman wegen Totschlags angeklagt. Kann Bull die Unschuld seines Mandanten gleich zweimal beweisen?

