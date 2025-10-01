Bull
Folge 8: Der hässliche Ehrgeiz
42 Min.Ab 12
Um wegen einer Rangelei ein Gerichtsverfahren und eine hohe Kaution zu vermeiden, bekennt sich Chris Coleman schuldig, obwohl er selbst angegriffen wurde. Nun muss er nur eine kleine Geldbuße und Sozialstunden leisten, doch damit beginnt der Fall erst: Sein Angreifer erlitt Kopfverletzungen, an denen er wenig später verstarb und jetzt ist Coleman wegen Totschlags angeklagt. Kann Bull die Unschuld seines Mandanten gleich zweimal beweisen?
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
