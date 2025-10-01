Bull
Folge 11: Claire und Randy
42 Min.Ab 6
Bull wird von seiner Gelegenheits-Affäre Diana Lindsey um Hilfe gebeten. Deren Nichte Claire und ihr frisch angetrauter Ehemann Randy werden des bewaffneten Raubüberfalls beschuldigt. Beide sollen einen Juwelier in Brooklyn überfallen, niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Bald stellt sich raus, dass Randy bereits vorbestraft ist und noch weitere Geheimnisse hat. Bull und Diana lassen derweil ihre Beziehung wieder aufleben.
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
