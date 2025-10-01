Bull
Folge 5: Hundert Prozent
41 Min.Ab 12
Nach einem Einbruch mit fatalen Folgen wird ein Kinderarzt des Mordes beschuldigt. Er gibt vor, keinerlei Verbindung zu dem Vorfall zu haben, doch die Beweislast ist erdrückend: Gesicherte DNA vom Tatort stimmt mit der seinen überein. Während Bull und Benny versuchen, unvoreingenommene Geschworene für den Prozess zu finden, kommen Danny und Taylor dem Erbgut auf die Spur.
Bull
