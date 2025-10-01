Bull
Folge 14: Das Haus am See
41 Min.Ab 12
Für die Autorin Ava Raynor ist es nichts Ungewöhnliches, sich während ihrer Schreibarbeiten manchmal tagelang nicht bei ihrem Ehemann zu melden. Als sie jedoch nicht mehr aufzufinden ist und Blutspuren in ihrem Haus am See nachgewiesen werden, gilt Nathan Raynor als Tatverdächtiger. Bull tut alles, was in seiner Macht steht, um die Unschuld seines guten Freundes zu beweisen.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
