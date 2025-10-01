Bull
Folge 4: Blutiges Geld
42 Min.Ab 12
Bull und die Belegschaft der Trial Analysis Corporation trauern um Cable. Die Computerexpertin kam bei einer Explosion ums Leben, für die eine Gruppe Terroristen verantwortlich ist. Diese wurden von einer Bank finanziert, gegen die Bull in seinem neuen Fall ermitteln muss. Die Zivilklage wird zu einer persönlichen Abrechnung.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren