Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Kuss und Feuer

Paramount GlobalStaffel 3Folge 6
Kuss und Feuer

Kuss und FeuerJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 6: Kuss und Feuer

42 Min.Ab 12

Bull muss unter seinen eigenen Kollegen ermitteln: Marissas Ehemann, Greg Valerian, wird des fahrlässigen Totschlags beschuldigt, als in seinem Restaurant ein Feuer ausbricht, bei dem ein Mensch ums Leben kommt. Es stellt sich heraus, dass Greg nicht zum ersten Mal wegen des Restaurants mit dem Gesetz in Berührung kommt. Marissa fällt aus allen Wolken.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen