Folge 13: Eine grauenvolle Woche
41 Min.Ab 12
Bull und Chunk ermitteln im Falle eines verstorbenen Millionärs, der an einem Herzversagen gestorben ist. Bei der Autopsie wird jedoch eine Überdosis an Nitroglycerin festgestellt. Der Bruder des Toten ist überzeugt, dass der behandelnde Arzt des Verstorbenen zuvor falsche Medikamente verschrieben hat, doch der Verdacht ist schnell widerlegt. Benny und seine Schwester Izzy, Bulls Ex-Frau, trauern derweil um ihren Vater. Dabei kommen sich Bull und Izzy wieder näher.
