Bull

Sag' kein Wort!

Paramount GlobalStaffel 3Folge 18vom 21.11.2019
Sag' kein Wort!

Sag' kein Wort!Jetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 18: Sag' kein Wort!

41 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12

Bull wird in einen schwierigen Fall verwickelt: Obwohl Diana für ihren Mandanten Derek einen Freispruch erzielt hat, ist sie sich sicher, dass er seine Frau ermordet hat. Um ihm wenigstens das Sorgerecht für die zwei gemeinsamen Kinder entziehen zu können, soll Bull nun die Großeltern vor Gericht vertreten. Die Absprache ist illegal und könnte Diana die Karriere kosten. Wird die Strategie der beiden auffliegen?

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

