Folge 9: Verzweifelte Zeiten
41 Min.Ab 6
Geoffrey Schreiber wird vom New Amsterdam Museum of Fine Arts auf Herausgabe eines Portraits verklagt. Der Deutsche hat das Portrait seiner Ex-Frau auf ihren Wunsch hin an sich genommen. Nur hat sie es Jahre zuvor bereits dem Museum vermacht. Bull bemüht sich um eine außergerichtliche Lösung. Währenddessen wird Danny von einem Ermittler der Einwanderungsbehörde befragt. Ihr neuer Freund wird wegen illegaler Einwanderung gesucht. Jetzt soll sie ihn den Behörden ausliefern.
