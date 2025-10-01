Bull
Folge 21: Am Tag, als der Regen kam
Als der Hurrikan Nolan über New York hinwegfegt, eilt der Gefängniswärter Ralph Kelly, Taylors Schwager, zu seiner schwangeren Frau und den beiden Kindern, anstatt die Inhaftierten zu versorgen. Konsequenz: Zwei Gefangene ertrinken und Kelly wird wegen Todschlags angeklagt. Taylor bittet Dr. Bull, den 28-Jährigen zu verteidigen. Doch in der verhängnisvollen Nacht ist mehr passiert, als Kelly zunächst zugeben will ...
