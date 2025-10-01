Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Am Tag, als der Regen kam

Staffel 3Folge 21
Am Tag, als der Regen kam

Bull

Folge 21: Am Tag, als der Regen kam

40 Min.Ab 12

Als der Hurrikan Nolan über New York hinwegfegt, eilt der Gefängniswärter Ralph Kelly, Taylors Schwager, zu seiner schwangeren Frau und den beiden Kindern, anstatt die Inhaftierten zu versorgen. Konsequenz: Zwei Gefangene ertrinken und Kelly wird wegen Todschlags angeklagt. Taylor bittet Dr. Bull, den 28-Jährigen zu verteidigen. Doch in der verhängnisvollen Nacht ist mehr passiert, als Kelly zunächst zugeben will ...

