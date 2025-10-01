Bull
Folge 22: Sechs Löffel Salz
Nachdem ein kleines Mädchen an einer Überdosis Salz stirbt, wird ihre Stiefmutter des Mordes beschuldigt. Besonders die leibliche Mutter ist von ihrer Schuld überzeugt, doch die Ermittlungen von Dr. Bull und seinem Team lassen einen anderen Schluss zu. Hinter den Kulissen kriegen sich Bull und Benny gewaltig in die Haare: Izzy lässt sich scheiden und hat ihrem Bruder den Seitensprung mit Bull gestanden. Doch sie hat ein weiteres Geheimnis, dass beide Männer überraschen wird.
