Bull
Folge 10: Der Feind im Kopf
42 Min.Ab 12
Eine Frau, die ihren Chef umgebracht hat, wird von Bulls Team vor Gericht vertreten. Die Analysten müssen die Jury davon überzeugen, dass die Angeklagte den Mord nicht freiwillig begangen hat - denn in ihrem Kopf wächst ein Tumor, durch den sie keine Kontrolle über ihre Handlungen hat. Dabei will die TAC nicht nur ihre Mandantin vor dem Gefängnis bewahren, sondern auch dafür sorgen, dass ihre Tochter nicht in einer Pflegefamilie aufwachsen muss.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
