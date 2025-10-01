Bull
Folge 17: Menschen und Pferde
41 Min.Ab 6
Auf Drängen von Isabel übernimmt Bull den Fall eines Mannes, der wegen des Verdachts auf Brandstiftung verhaftet wurde. Der Jockey wird beschuldigt, aus Rache an seinem Chef einen Stall voller Rennpferde abgebrannt zu haben. Das TAC-Team ist zwar zunächst zuversichtlich, die Jury für sich gewinnen zu können, stößt aber schnell auf ein Problem - denn der Richter höchstpersönlich scheint etwas gegen den Angeklagten zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren