Bull
Folge 16: Die Diana-Affäre
42 Min.Ab 12
Als Diana Lindsay wegen Mordes angeklagt wird, hofft sie auf Beistand durch Bull und sein Team. Der Psychologe übernimmt den Fall und sagt dafür sogar seinen Urlaub ab, was zu Streitigkeiten mit seiner Frau führt. Da hilft es der TAC nicht, dass auch noch Chunk persönlich in den Fall hineingezogen wird - denn der Anwalt der Gegenseite ist niemand Geringeres als sein Lebensgefährte Robert.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren