Bull

Staffel 6Folge 16
Folge 16: Die Diana-Affäre

42 Min.Ab 12

Als Diana Lindsay wegen Mordes angeklagt wird, hofft sie auf Beistand durch Bull und sein Team. Der Psychologe übernimmt den Fall und sagt dafür sogar seinen Urlaub ab, was zu Streitigkeiten mit seiner Frau führt. Da hilft es der TAC nicht, dass auch noch Chunk persönlich in den Fall hineingezogen wird - denn der Anwalt der Gegenseite ist niemand Geringeres als sein Lebensgefährte Robert.

