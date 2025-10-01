Bull
Folge 6: Immer der Held
41 Min.Ab 6
Einer Frau wird vorgeworfen, als Hebamme zu praktizieren, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Das TAC-Team übernimmt die Verteidigung der Geburtshelferin. Die Prozessvorbereitung stellt jedoch eine Herausforderung dar, da nur wenige Tage bis zum Gerichtsverfahren bleiben und schnell eine Strategie entwickelt werden muss. Währenddessen bereitet Bulls eigene Anwältin die Verteidigung in der Klage gegen ihn vor.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
