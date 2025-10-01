Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Mit diesen Händen

Paramount GlobalStaffel 6Folge 15
Mit diesen Händen

Mit diesen HändenJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 15: Mit diesen Händen

41 Min.Ab 6

Als eine Frau nach einer Operation stirbt, wird die behandelnde Ärztin von der Familie der Patientin verklagt. Die TAC übernimmt umgehend die Verteidigung der Medizinerin, die Bull einst vor dem Tode bewahrt hat. Doch während des Prozesses muss der Psychologe nicht nur die Jury überzeugen, sondern sich auch mit einem Anwalt herumschlagen, den das Krankenhaus zu seiner Unterstützung geschickt hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen