Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Am Abgrund

Paramount GlobalStaffel 6Folge 7
Am Abgrund

Am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 7: Am Abgrund

41 Min.Ab 6

In der Klage gegen Dr. Bull stößt die Verteidigung auf einige Schwierigkeiten. Nachdem sie ihre Strategie bereits ändern musste, nimmt Olivia Powell die TAC aus dem Spiel. Die erfahrene Anwältin befürchtet, dass das Team ihrem Boss eher schaden als helfen könnte. Als dann auch noch neue Beweise auftauchen, wird die Situation für Bull immer brisanter - denn plötzlich steht auch Isabella im Fadenkreuz der Ermittlungen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen