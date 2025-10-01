Bull
Folge 13: Beste Freunde
40 Min.Ab 12
Als ein Army-Offizier von einem Kameraden erschossen wird, engagiert dessen Psychiater die TAC, um seinem Patienten zu helfen. Das Team möchte die psychische Gesundheit des Mannes als Grund für die Tat darstellen. Dr. Bull ist sich allerdings nicht sicher, ob das ausreicht, um die Jury zu überzeugen - und bei einer Niederlage drohen dem Soldaten bis zu 50 Jahre Haft. Marissa setzt sich in der Zwischenzeit in einem eigenen Fall für einen befreundeten Kunsthändler ein.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren