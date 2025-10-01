Bull
Folge 18: Brokkoli und Pizza
41 Min.Ab 12
Nach der Festnahme eines der meistgesuchten Verbrecher der USA benötigt Staatsanwalt Reilly Bulls Hilfe, um den Angeklagten hinter Gitter zu bringen. Die beiden Experten haben jedoch Probleme damit, ihre ungleichen Arbeitsmethoden miteinander in Einklang zu bringen. Als ihre Hauptzeugin dann auch noch die Aussage verweigert, droht der gesamte Fall zu kippen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren