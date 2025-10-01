Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Brokkoli und Pizza

Staffel 6Folge 18
Brokkoli und Pizza

Bull

Folge 18: Brokkoli und Pizza

41 Min.Ab 12

Nach der Festnahme eines der meistgesuchten Verbrecher der USA benötigt Staatsanwalt Reilly Bulls Hilfe, um den Angeklagten hinter Gitter zu bringen. Die beiden Experten haben jedoch Probleme damit, ihre ungleichen Arbeitsmethoden miteinander in Einklang zu bringen. Als ihre Hauptzeugin dann auch noch die Aussage verweigert, droht der gesamte Fall zu kippen ...

Paramount Global
