Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Ein Teil der Familie

Paramount GlobalStaffel 6Folge 12
Ein Teil der Familie

Ein Teil der FamilieJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 12: Ein Teil der Familie

42 Min.Ab 12

Die TAC nimmt einen jungen Mann als Klienten an, dessen Vater jahrelang Menschen um ihr Geld betrogen hat. Nach dem Tod des alten Herren ermittelt das FBI nun gegen den Sohn, der allerdings seine Unschuld beteuert. Die Verteidigung des Mandanten stellt sich jedoch als schwierig heraus, da er dem Team etwas verheimlicht. Bull hat außerdem mit familiären Problemen zu kämpfen, denn sein Bruder ist in der Stadt - und mit dem möchte der Psychologe nichts zu tun haben.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen