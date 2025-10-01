Bull
Folge 12: Ein Teil der Familie
42 Min.Ab 12
Die TAC nimmt einen jungen Mann als Klienten an, dessen Vater jahrelang Menschen um ihr Geld betrogen hat. Nach dem Tod des alten Herren ermittelt das FBI nun gegen den Sohn, der allerdings seine Unschuld beteuert. Die Verteidigung des Mandanten stellt sich jedoch als schwierig heraus, da er dem Team etwas verheimlicht. Bull hat außerdem mit familiären Problemen zu kämpfen, denn sein Bruder ist in der Stadt - und mit dem möchte der Psychologe nichts zu tun haben.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren