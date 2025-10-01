Bull
Folge 8: Eingeschneit
42 Min.Ab 12
Als eine bekannte Tennisspielerin an einer Überdosis Kokain stirbt, werden Bull und sein Team in den Fall involviert. Sie übernehmen die Verteidigung der Angeklagten Clara Williams. Diese hat als Assistentin für die Sportlerin gearbeitet und wird beschuldigt, ihrer Chefin die Drogen besorgt zu haben. Um vor der Jury einen Gewinn zu erzielen, benötigt die TAC allerdings mehr als nur eine gute Vorbereitung ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
