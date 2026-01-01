Bull
Folge 4: Der schwierige Geschworene
41 Min.Ab 12
Das TAC-Team vertritt einige Personen in einer Sammelklage gegen ein Unternehmen, das E-Zigaretten herstellt. Da die Vaporizer in mehreren Fällen explodiert sind und sogar ein Todesopfer gefordert haben, wollen Dr. Bull und seine Mitarbeiter die Jury davon überzeugen, den Betroffenen eine Entschädigung zuzusprechen. Der Prozess hängt jedoch am seidenen Faden, da einer der Geschworenen schwer zu überzeugen ist ...
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
