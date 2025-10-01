Bull
Folge 19: Offene Ehe
41 Min.Ab 12
Die Vorsitzende eines aufstrebenden Unternehmens wird von einem Mitarbeiter verklagt. Der Mann wirft ihr vor, ihn zunächst sexuell belästigt und dann einfach gefeuert zu haben. Da die Geschäftsfrau mit Marissa befreundet ist, nimmt die TAC sich des Falles an. Während Bull wegen einer Verletzung keine große Hilfe ist, stößt auch Chunk im Gerichtssaal schon bald an seine Grenzen - denn die Gegenseite scheint mehr als nur gut vorbereitet zu sein.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
