Bull
Folge 2: Das Duchenne-Lächeln
42 Min.Ab 12
In einem neuen Fall übernimmt das TAC-Team die Verteidigung eines Mannes, der nach der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten wegen Spionage angeklagt wird. Bull zieht alle Register, um im Gerichtssaal die Oberhand zu gewinnen. Dabei will er nicht nur seinem Klienten helfen, sondern auch den arroganten Staatsanwalt in die Schranken weisen. Gleichzeitig versucht der Psychologe weiterhin, die Entführung seiner Tochter zu verarbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
