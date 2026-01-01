Bull
Folge 14: Am Ende der Angst
42 Min.Ab 12
Dr. Bull hilft einem ehemaligen Patienten, dessen Tante vor sechs Jahren ermordet wurde. Der junge Mann hat nun neue Beweise gefunden, die den Exfreund der Toten schwer belasten. Die TAC bringt den Fall vor Gericht, stößt dabei allerdings auf eine große Hürde: Die psychischen Probleme des Klienten machen es ihm unmöglich, persönlich in den Zeugenstand zu treten. Ohne eine Aussage sieht es für die Klage allerdings nicht gut aus ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
