Bull
Folge 22: Sein letzter Fall
42 Min.Ab 12
Nachdem ihm sein Klient einen Mord gestanden hat, steht Bull vor einem Problem: Aufgrund des Anwaltsgeheimnisses darf er der Polizei nichts von der Tat berichten. Die TAC zieht daraufhin alle Register, um den Verbrecher der Gerechtigkeit zuzuführen, doch die Zeit arbeitet gegen das Team. Bull muss drastische Maßnahmen ergreifen, um den Mörder nicht davonkommen zu lassen - und setzt dafür alles aufs Spiel.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
