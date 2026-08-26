Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Fahnder

Wer einmal lügt

ARD PlusStaffel 6Folge 10vom 26.08.2026
Wer einmal lügt

Wer einmal lügtJetzt kostenlos streamen

Der Fahnder

Folge 10: Wer einmal lügt

50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

In Ellis „Treff“ hilft die ehemalige Prostituierte Tanja aus. Becker und Otto fallen aus allen Wolken, als sie feststellen, dass Tanjas Freund Rainer als Geldbote für den Drogenankäufer Lansky arbeitet. Um an die Hintermänner des Drogengeschäfts heranzukommen, schlüpft Otto in die Rolle Rainers. Ein gefährlicher Job, zumal Rick, die große Stütze der Fahnder, mit einer Grippe im Bett liegt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Der Fahnder
ARD Plus
Der Fahnder

Der Fahnder

Alle 6 Staffeln und Folgen