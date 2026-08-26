Der Fahnder
Folge 10: Wer einmal lügt
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
In Ellis „Treff“ hilft die ehemalige Prostituierte Tanja aus. Becker und Otto fallen aus allen Wolken, als sie feststellen, dass Tanjas Freund Rainer als Geldbote für den Drogenankäufer Lansky arbeitet. Um an die Hintermänner des Drogengeschäfts heranzukommen, schlüpft Otto in die Rolle Rainers. Ein gefährlicher Job, zumal Rick, die große Stütze der Fahnder, mit einer Grippe im Bett liegt.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup