Der Fahnder
Folge 15: Picknick am See
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Die 15-jährige Tochter des Bankangestellten Oster wird von einem Unbekannten auf dem Seegrundstück seines Chefs Marischka tot aufgefunden. Becker und Otto ermitteln im direkten Umfeld der Toten und haben bald einen mutmaßlichen Täter ausfindig gemacht: den Gelegenheitsarbeiter Willi. Doch bald gibt es berechtigte Zweifel an Willis Schuld.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup