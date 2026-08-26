Der Fahnder
Folge 9: Solos Bluff
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Hauptkommissar Rick ist sauer: Obwohl es nach einem Raubüberfall auf einen Juwelier einen dringend Tatverdächtigen gibt, wird er wegen der dünnen Beweislage aus der U-Haft entlassen. Da Frank Senske kurz darauf von einem Auto gejagt und schwer verletzt wird, ist für die Fahnder klar, dass er mehr weiß, als er zugibt.
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup