Der Fahnder
Folge 4: Hasta la vista
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Ottos Informant Leo will aussteigen. Leo hat der Fahndung immer wieder Tipps aus dem Umfeld des Drogenbosses Schwartz geliefert, aber die Sache wird ihm zu heiß. Das LKA bittet Becker und Otto, Leo zum Weitermachen zu überreden – oder zu zwingen. Otto hat Skrupel, aber schließlich willigt er ein. Leo soll eine letzte, entscheidende Information liefern, um Schwartz überführen zu können.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup