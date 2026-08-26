Der Fahnder
Folge 7: Blutbilder
49 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Als Becker, Otto und Solomon zu einem Bankraub gerufen werden, ist ihr Erstaunen groß: Hauptkommissar Rick und ein Kollege namens Lakner eröffnen ihnen, dass der Überfall fingiert war und der Täter ein V-Mann des LKA ist, der in eine rechtsradikale Terrorgruppe eingeschleust wurde. Gefährlich wird die Sache, als der V-Mann völlig verzweifelt Becker und Otto um Hilfe bittet.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup