Der Fahnder
Folge 12: Der Wiener
50 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Ein großes Drogengeschäft steht bevor. Solo ist abgetaucht und hat sich das Vertrauen des Dealers Prasch, genannt der „Wiener“, erschlichen. Prasch weiß nicht, dass Solo Polizist ist. Rick tobt. Er steht unter Druck der Drogenfahndung, sein Kontrahent Baumgartner macht ihm intern zu schaffen. Becker und Otto sollen Solo finden und ihn zurückpfeifen!
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup