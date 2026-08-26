Der Fahnder
Folge 3: Sascha
51 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Ricks „Ziehsohn“ Sascha hat Schulden bei seinem Freund Paul und will Geld von Rick. Der verweigert ihm die Hilfe, er hat ihm schon zu oft aus der Patsche geholfen. Sascha besorgt sich das Geld auf seine Weise: er steigt in Ricks Wohnung ein und bestiehlt ihn. Rick ist außer sich. Am nächsten Tag wird Paul erschlagen aufgefunden. Der Hauptverdächtige: Sascha!
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Der Fahnder
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Release Company, WDR mediagroup